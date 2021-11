Manovra, Fdi protesta contro il RdC in piazza Montecitorio

Lollobrigida (FdI): "Il reddito di cittadinanza è veleno, ha fallito"





La poverta' "si abolisce con il lavoro, non con il reddito di cittadinanza". E' lo striscione che ha esposto Fratelli d'Italia in piazza a Montecitorio per protestare contro il rifinanziamento del Reddito in manovra. Si tratta di uno strumento, ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, "inutile e dannoso: inutile perche' non e' riuscito nelle politiche attive per il lavoro, dannoso perche' i cittadini che tutte le mattine vanno a lavorare vedono ogni giorno gli sperperi".



"La cura alla poverta' - ha insiste Lollobrigida - e' il lavoro, Fdi chiede di sostenere le imprese che lo creano" invece di rifinanziare l'Rdc, e "ha chiesto la presenza in Aula del ministro Orlando per raccontarci quanti soldi sono stati sperperati e anche quali benefici vede per uno strumento che il suo partito non ha votato. Ma quando e' ministro ha cambiato idea".