Manovra, tensione nel governo. Ora Salvini accelera sulla flat tax

Lega: Salvini, paghiamo ingresso in governo ma prima il Paese - "Questo e' un governo molto particolare, in cui abbiamo scelto di entrare per motivazioni eccezionali e stiamo pagando, come partito, per questo. Ma per me il partito viene dopo il Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo agli stati generali dei consulenti del lavoro.

MANOVRA:SALVINI"SI TROVI SPAZIO E VOLONTÀ PER TAGLIO TASSE E BUROCRAZIA" - "Il bicchiere mezzo pieno è che abbiamo salvato la flat tax, il forfettario fino ai 65.000 euro del fatturato e sulla semplificazione c'è la proposta della Lega per alzare a 100.000 euro il tetto di fatturato per un regime forfettario di semplificato. E spero che possa trovare spazio nel decreto fiscale. Il taglio dell'Irpef va bene, sull'Irap non tutti erano d'accordo, ci siamo messi di testa dura e abbiamo portato a casa 1 miliardo. C'è un'odiosa discriminazione tra i lavoratori, tra autonomi, pubblici e dipendenti. Gli autonomi hanno sofferto di più durante la pandemia. Spero che in Parlamento si trovi lo spazio e la voglia comune, che non c'è stata, di investire su taglio di tasse e burocrazia, soprattutto per il lavoro autonomo". Così Matteo Salvini, leader della Lega, agli Stati Generali dei consulenti del lavoro. "C'è il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali 2018-2019 che è assolutamente emergenziale e la riapertura dei termini per le dichiarazioni per la Cassa integrazione e per le rottamazioni precedenti, altrimenti il 30 novembre rischia di essere una giornata da ricovero per i consulenti del lavoro", ha aggiunto.

Covid: Salvini, comincio a non poterne piu' di vita a distanza - "Oggi ho preso un aereo da Milano perche' ci tenevo ad essere qui: io della vita a distanza comincio ad averne a sufficienza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, interbenendo agli stati generali dei consulenti del lavoro.

Rdc: Salvini, non mi arrampico su specchi, sbagliato ad approvarlo - "Il reddito di cittadinanza? Abbiamo sbagliato ad approvarlo". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo agli ‘Stati Generali dei Consulenti del Lavoro’ a Roma. "Non faccio arrampicata libera sugli specchi – aggiunge –. Sulla carta funzionava con un reinserimento al lavoro, i dati di reinserimento sono totalmente fallimentari. Quei 9 miliardi spesi così sono un disincentivo al lavoro e noi in Parlamento lavoreremo per eliminare una parte di quella che noi riteniamo una spesa improduttiva. E’ un incentivo al lavoro nero".

Manovra:Provenzano,iter a rischio per tensioni maggioranza - "Noi dobbiamo mettere nei binari giusti e al sicuro la manovra, si puo' migliorare in Parlamento ma le turbolenze che ci sono state all'interno della maggioranza e alcune scelte prese sottraendosi al vincolo di maggioranza del governo, mettono a rischio il percorso ordinario dell'approvazione del bilancio". Cosi' il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano agli Stati generali dei consulenti del lavoro in corso a Roma.