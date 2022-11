Manovra, il testo integrale (71 pagine). Ecco la Legge di Bilancio di Meloni

Lunedì scorso il Consiglio dei ministri ha licenziato la manovra (Legge di Bilancio 2023) che ora andrà in Parlamento. Su Affaritaliani.it il testo integrale

Sezione I 5

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato.. 5

ART. 1. (Risultati differenziali bilancio dello Stato) 5

Titolo II Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti 6

ART. 2. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) 6

ART. 3. (Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023) 7

ART. 4. (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023) 8

ART. 5. (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas) 8

ART. 6. (Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR) 8

ART. 7. (Fondo servizio di default SNAM e Restituzione prestito GSE-SNAM) 9

ART. 8. (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali) 9

ART. 9. (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia) 9

ART. 10. (Riduzione dei consumi di energia elettrica) 11

Titolo III Misure fiscali 11

Capo I Riduzione della pressione fiscale. 11

ART. 11. (Modifiche al regime forfetario) 11

ART. 12. (Flat tax incrementale) 11

ART. 13. (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande) 12

ART. 14. (Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti) 12

ART. 15. (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) 12

ART. 16. (Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile) 12

ART. 17. (Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36) 13

ART. 18. (Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA) 13

ART. 19. (Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari) 13

Capo II Disposizioni in materia di entrate. 14

ART. 20. (Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali) 14

ART. 21. (Imposta sostitutiva sulle riserve di utili) 14

ART. 22. (Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri) 15

ART. 23. (Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali) 15

ART. 24. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni) 16

ART. 25. (Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative) 17

ART. 26. (Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette) 17

ART. 27. (Contributo di solidarietà temporaneo) 17

ART. 28. (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo 18

ART. 29. (Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici) 18

ART. 30. (Tassazione delle operazioni su cripto-attività) 19

ART. 31. (Valutazione cripto-attività) 21

ART. 32. (Rideterminazione del valore delle cripto-attività) 21

ART. 33. (Regolarizzazione delle cripto-attività) 21

ART. 34. (Imposta di bollo sulle cripto-attività) 22

ART. 35. (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA) 22

ART. 36. (Vendita di beni tramite piattaforme digitali) 23

Capo III Misure di sostegno in favore del contribuente. 23

ART. 37. (Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) 23

ART. 38. (Regolarizzazione irregolarità formali) 24

ART. 39. (Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie) 24

ART. 40. (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) 25

ART. 41. (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 25

ART. 42. (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie) 27

ART. 43. (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione) 28

ART. 44. (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale) 28

ART. 45. (Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) 29

ART. 46. (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) 29

ART. 47. (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità) 32

Capo IV Altre misure fiscali 32

ART. 48. (Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption) 32

ART. 49. (Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria) 33

Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali 33

Capo I Lavoro e politiche sociali 33

ART. 50. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti) 33

ART. 51. (Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile) 34

ART. 52. (Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) 35

ART. 53. (APE sociale) 35

ART. 54. (Opzione donna) 36

ART. 55. (Proroga esonero contributivo assunzioni e proroga decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli e percettori di reddito di cittadinanza) 36

ART. 56. (Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche) 36

ART. 57. (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa) 37

ART. 58. (Misure di semplificazione in materia di ISEE) 38

ART. 59. (Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi) 39

ART. 60. (Incremento una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale) 39

ART. 61. (Potenziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne) – Valutare se in SEZ. II 39

ART. 62. (Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II 39

ART. 63. (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali) 39

Capo II Famiglia e disabilità. 40

ART. 64. (Assegno unico universale) 40

ART. 65. (Congedo parentale) 40

ART. 66. (Fondo per le periferie inclusive) 40

Titolo V Crescita e investimenti 41

Capo I Misure per favorire la crescita e gli investimenti 41

ART. 67. (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche) 41

ART. 68. (Misure in materia di mezzi di pagamento) 43

ART. 69. (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 43

ART. 70. (Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it) 44

ART. 71. (Fondo PMI) 44

ART. 72. (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) 44

Capo II Agricoltura e sovranità alimentare. 44

ART. 73. (Fondo per la Sovranità Alimentare) 44

ART. 74. (Fondo per l’innovazione in agricoltura) 45

ART. 75. (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità) 45

Capo III Infrastrutture e trasporti 46

ART. 76. (Disposizioni in materia di revisione prezzi) 46

ART. 77. (Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento) 46

ART. 78. (Trasporto pubblico locale) 46

ART. 79. (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente) 46

ART. 80. (Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada) 47

ART. 81. (Marebonus e Ferrobonus) 47

ART. 82. (Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina) 47

Titolo VI Sanità. 48

ART. 83. (Incremento dell’indennità di pronto soccorso) 48

ART. 84. (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025) 48

ART. 85. (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie) 48

ART. 86. (Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci) 49

ART. 87. (Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi) 49

Titolo VII Scuola, Università e ricerca. 49

ART. 88. (Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche) 49

ART. 89. (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica) 50

ART. 90. (Misure in materia di istruzione e merito) 51

ART. 91. (Misure in materia di università e borse di studio) 51

Titolo VIII Turismo, sport e informazione. 52

ART. 92. (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento) 52

ART. 93. (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali) 52

ART. 94. (Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo) 53

ART. 95. (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica) 53

ART. 96. (Fondo per il turismo sostenibile) 54

ART. 97. (Misure a sostegno dello sport italiano) 54

ART. 98. (Fondo editoria) 54

Titolo IX Difesa e sicurezza nazionale. 55

Capo I Misure per la difesa nazionale. 55

ART. 99. (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario) 55

ART. 100. (Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa) 55

ART. 101. (Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati) 55

Capo II Misure per la sicurezza nazionale. 55

ART. 102. (Accoglienza profughi dall’Ucraina) 56

ART. 103. (Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 56

ART. 104. (Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio) 56

ART. 105. (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana) 56

ART. 106. (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R) 56

ART. 107. (Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale) 57

ART. 108. (Disposizioni per l’aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR) 57

ART. 109. (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno) 57

Titolo X Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali 58

ART. 110. (Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero) 58

ART. 111. (Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7) 58

Titolo XI Misure in materia di sisma. 60

ART. 112. (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022) 60

ART. 113. (Sisma Molise e Sicilia 2018) 60

ART. 114. (Sisma Ischia 2017) 60

ART. 115. (Sisma Italia Centrale 2016) 61

ART. 116. (Sisma EMILIA 2012) 62

ART. 117. (Sisma Abruzzo 2009) 63

Titolo XII Regioni e Enti locali 64

ART. 118. (Incremento del fondo di solidarietà comunale) 64

ART. 119. (Risorse per progettazione) 64

ART. 120. (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid) 64

ART. 121. (Stabilizzazione delle risorse a ristoro del minore gettito TASI) 64

ART. 122. (Adeguamento dei termini per l’ attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR) 64

ART. 123. (Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard) 64

ART. 124. (Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità) 65

ART. 125. (Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) 65

ART. 126. (Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato) 65

ART. 127. (Disposizioni in materia di contenzioso regionale) 65

ART. 128. (Disposizioni in materia di segretari comunali) 65

Titolo XIII Giustizia. 67

ART. 129. (Dotazione finanziaria a disposizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’ambito delle spese di parte corrente per l’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia) 67

ART. 130. (Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria) 67

ART. 131. (Fondo investimenti – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 legge di bilancio 2020-2022) 67

ART. 132. (Compensazione dei debiti degli avvocati) 67

Titolo XIV Fondi 68

ART. 133. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale) 68

ART. 134. (Fondi) 68

Titolo XV Disposizioni finanziarie e finali 69

ART. 135. (Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all’andamento effettivo della spesa) 69

ART. 136. (Misure in materia di garanzie) 69

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE. 70

ALLEGATI SEZIONE I 70

ART. 1.

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Relazione illustrativa

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

ART. 2.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.