Mattarella il 2 giugno sarà a Codogno. Dedica alle vittime del virus

Annullato il ricevimento al Quirinale e la parata ai Fori imperiali, Sergio Mattarella celebrera' la festa della Repubblica con un concerto per le vittime del coronavirus e una visita a Codogno, luogo simbolo della lotta al coronavirus. Il Presidente della Repubblica ha fatto sapere da tempo che l'epidemia di covid-19 aveva reso impossibile far svolgere i tradizionali festeggiamenti: ne' il concerto per il corpo diplomatico accreditato, ne' il ricevimento nei Giardini del Quirinale che richiama ogni anno politici, vertici istituzionali, imprenditori, celebrita' della cultura e dello sport.

Ma nemmeno la parata militare, seguita ogni anno da milioni di persone anche in diretta televisiva, e l'attesa apertura ai cittadini dei Giardini del palazzo presidenziale. I mesi drammatici che abbiamo alle spalle e quelli comunque impegnativi e difficili che ci attendono hanno lasciato il segno; ma si e' accolta anche l'indicazione di non creare assembramenti per rispettare le giuste distanze. Insomma, come gia' per il 25 Aprile e il 1 maggio, la pandemia ha indotto a modificare i normali programmi.

Il primo di giugno dunque Mattarella assistera', verso le 18,45, nei giardini del Quirinale al "Concerto in ricordo delle vittime del coronavirus". Il concerto sara' trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e radiofonica su Radio3 Rai e in streaming sul sito ww.quirinale.it. A eseguire il concerto sara' l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Daniele Gatti e il programma prevede musiche di Mozart, Vivaldi, Bach, Puccini, Webern e Part.

Tutto si svolgera' a porte chiuse, senza pubblico. Il Presidente Mattarella rivolgera' ai telespettatori un messaggio. Il 2 giugno, alle 9, il Presidente della Repubblica prendera' parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria. Subito dopo, verso le 11, il Capo dello Stato andra' a Codogno, la prima zona rossa d'Italia. Il Presidente Mattarella incontrera' presso il municipio le autorita' locali.