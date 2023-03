Mattarella: "Pnrr aiuterà le imprese". Meloni: "Stato alleato, non avversario"

Imprese, Meloni: "L'Italia ha pagato mancanza visione, noi al lavoro per invertire tendenza"

"Desidero unirmi alle celebrazioni del 75/mo anniversario della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Si tratta di un comparto che caratterizza la struttura produttiva italiana connotato da una costante apertura a tecniche innovative, in rapporto virtuoso con i territori di insediamento e fortemente orientato alla internazionalizzazione, con significativi benefici per le generazioni presenti e future".

Lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario di Confapi. "La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficace supporto nei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del PNRR, con l'opportunità di perseguire una iniziativa economica che contribuisca alla coesione sociale, in armonia con la salute, l'ambiente, la sicurezza, la dignità umana, così come sancito dall'articolo 41 della Costituzione. Nell'esprimere apprezzamento per tutte le iniziative dirette al consolidamento del settore, invio a tutti i presenti auguri di buon lavoro".