Salvini re dei social, più di 5 milioni di follower su Facebook

Matteo Salvini cresce e si conferma leader indiscusso nella speciale classifica dei politici sui social. Il segretario della Lega ha superato quota 5 milioni di seguaci su Facebook, primato nazionale, e lievita sulle altre piattaforme. Su TikTok, per esempio, segnala un incremento di 30mila follower in 15 giorni. Nell’ultima settimana, in termini assoluti Salvini è cresciuto più di tutti. E la campagna elettorale permette di immaginare nuove accelerazioni, anche per alcune scelte particolari come i giochi di luce visti pochi giorni fa per sottolineare quattro temi-simbolo del programma della Lega. Non mancheranno le sorprese. Lo spiega una nota della Lega.