Maxxi, Sangiuliano si tira fuori: “Inaccettabile". Bufera su Meloni silente

Sgarbi al Maxxi di Roma, Sangiuliano: “Prendo nettamente le distanze”

Il polverone sollevato dalle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi arriva fino alla Camera. Durante la serata inaugurale dell’Estate al Maxxi di Roma infatti, il sottosegretario alla Cultura, intervistato da Morgan, ha espresso parole forti che hanno indignato parte dell'opinione pubblica, al punto tale da divenire oggetto del question time di oggi alla Camera.

Sono state presentate tre interrogazioni per chiedere le dimissioni di Sgarbi per il turpiloquio. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha risposto a Berruto del Pd: “Chiederò spiegazioni al direttore del museo Alessandro Giuli” come riporta il Corriere. Poi la ferrea presa di posizione: “Mi viene dato atto di aver preso le distanze da quanto detto da Sgarbi, e io aggiungo: nettamente”.

E alla richiesta di Luana Zanella dell’Alleanza Verdi e Sinistra, il ministro ha risposto esprimendo tutto il suo biasimo per l’accaduto: “Inammissibile il turpiloquio, tanto più in un luogo di cultura” - sottolineando - “Il rispetto per le donne è una costante della mia vita. Credo tantissimo nel loro ruolo e sono onorato di servire una premier donna”.

L'opposizione contro il silenzio di Meloni: "Non dice niente, da donna e madre"?