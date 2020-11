Mediaset-Vivendì, Salvini tradisce Silvio: la Lega vota contro l’emendamento

Mediaset-Vivendì, Lega vota contro emendamento

L'emendamento Mediaset-Vivendi' questa mattina ha avuto il via libera della commissione Affari costituzionali del Senato ma - riferiscono fonti parlamentari del centrodestra - la Lega ha votato contro. A favore Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'emendamento, inserito all'interno del Dl Covid, è stato proposto dalla maggioranza. Con la norma l'Agcom avrà la possibilità di avviare entro sei mesi una istruttoria su eventuali aggregazioni nel settore radiotelevisivo per verificare l'esistenza di effetti distorsivi in caso di operazioni sensibili.

Mediaset-Vivendì, FI: il nuovo slogan di Salvini? 'Prima i francesi'

"La realtà supera la finzione e svela la vacuità di certa retorica politica". Parte da questa premessa il senatore FI Andrea Cangini per sottolineare che "in commissione Affari costituzionali del Senato, la Lega ha appena votato contro la norma che difende le aziende nazionali di telecomunicazioni da scalate straniere, caso Mediaset-Vivendi". "Matteo Salvini, evidentemente, ha cambiato slogan: da 'prima gli italiani' a 'prima i francesi'", conclude, sempre su Facebook, l'esponenti FI.

Mediaset-Vivendì, fonti maggioranza: norma condivisa da opposizione

"La relatrice del decreto Covid, Valeria Valente, ha depositato ieri sera un emendamento per proteggere le aziende italiane televisive ed editoriali. L'emendamento e' condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione e nasce dallo stimolo dei ministri Gualtieri e Patuanelli". È quanto hanno riferito fonti parlamentari della maggioranza questa mattina. "Obiettivo – hanno proseguito - dell'intervento normativo è colmare il vuoto lasciato dalla sentenza della Corte Ue sul caso Mediaset-Vivendi attribuendo all'Agcom potere di veto su possibili operazioni. Nel dettaglio l'emendamento prevede un regime transitorio di 6 mesi durante i quali, invece di far scattare gli automatismi previsti dal Tusmar (il Testo unico che impone delle soglie di partecipazione a chi opera sia nelle tlc che nei media), l'Agcom potrà avviare un'istruttoria".