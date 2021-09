Mef: 140mln a palestre, parchi, discoteche. Via libera al decreto

Covid, Giorgetti: Mef firmato dl per 140mln a palestre, parchi, discoteche - "La cattiva notizia è che alcune categorie continuano a rimanere chiuse. La bella bella notizia, se così vogliamo dire, è che appena prima di entrare in aula anche il Mef ha firmato il decreto che permette di utilizzare i 140 milioni che il Parlamento ha messo a disposizione a questo scopo e che si riferiscono ad attività che sono rimaste chiuse per un periodo superiore ai 100 giorni: impianti sportivi, palestre, parchi tematici, discoteche e sale da ballo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione della Lega. "Auispicchiamo che la Corte dei conti conti possa licenziarlo in tempi brevissimi, e al tal proposito abbiamo già attivato un'interlocuzione", aggiunge.

Ita, Giorgetti: Ad amministratori autonomia di decisione da parte Mef - "L'ho detto pubblicamente e lo ribadisco: nessuno ha la sfera di cristallo, ma almeno sulla carta Ita deve nascere in condizioni di economicità. E le scelte degli amministratori, che sono stati nominati dal Mef, sono scelte che rispondono esattamente a questi dettami". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Leu. Agli amministratori, aggiunge, "è riconosciuta, dal parte del Mef, per quel che immagino e che ho potuto appurare, l'autonomia di decisione necessaria per conseguire questo risultato".