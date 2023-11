Meloni al Senato: segui il question time in diretta video

Al via nell’aula del Senato il question time della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier risponderà a nove interrogazioni presentate da esponenti dell’opposizione e della maggioranza. Le interrogazioni a risposta immediata riguardano questi temi: occupazione femminile e natalità, statuti delle autonomie speciali, crescita economica e politiche congiunturali, eventi climatici estremi e messa in sicurezza del territorio, sostegno a lavoratori e famiglie, conflitto in Ucraina e altre crisi internazionali, sicurezza urbana, pensioni, protocollo d'intesa con l'Albania sull'immigrazione.

Meloni a Renzi: "Sulla benzina ci aiuta lei con bin Salman?"

Stoccata dialettica di Giorgia Meloni a Matte Renzi, nel corso del 'premier time' in Aula al Senato. "Quanto al prezzo della benzina, se vuole aiutarci con il suo amico Mohamed bin Salman, aiuterà il Paese...", è un passaggio della replica della presidente del Consiglio al leader Iv. (AGI)BAL