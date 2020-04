Meloni: "Conte Pensa di essere Xi. Non si vota perché avrebbe vinto il no Mes"

Coronavirus, Meloni: oggi non si vota perché avrebbe vinto no Mes - "Oggi non votiamo perché probabilmente questo parlamento le avrebbe sì dato un mandato chiaro ma per il no al Mes e questo l'avrebbe resa più forte in Ue ma più debole in patria perché la sua maggioranza si sarebbe frantumata". Lo dichiara la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante il dibattito seguito all'informativa del premier Conte alla Camera. La sua tesi per cui le opposizioni indeboliscono il governo, aggiunge, "è una tesi fragile, anzi la durezza delle opposizioni è una bella carta da usare in Europa".

Coronavirus, Meloni a Conte: pensa di avere poteri Xi Jinping? - "Perché alla vigilia di un negoziato storico per il futuro dell'Italia e dell'Europa non chiede di avere un mandato chiaro a questo Parlamento? A forza di frequentare la Cina pensa di avere i poteri di Xi Jinping?". Lo dichiara la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante il dibattito seguito all'informativa del premier Conte alla Camera.

Meloni a Conte: dialogo con opposizioni? Può dirlo a casa... - "Quando la sento dire che lei è consapevole della necessità di coinvolgerci e che è aperto al dialogo con le opposizioni, le dico che queste cose lo può raccontare a quelli che stanno a casa, ma noi siamo in Parlamento e quello che dice non corrisponde ai suoi atti". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo l'informativa del premier Conte alla Camera.

Coronavirus, Molinari: Parlamento esautorato, vi piace la Cina... - "Conte ha rivendicato il coinvolgimento dell'opposizione e il rispetto del Parlamento, ma noi riteniamo che il Parlamento sia stato esautorato sia per quel che riguarda l'emergenza economica che per l'emergenza sanitaria. Un'informativa a cose fatte non è coinvolgimento, una seduta come oggi senza un voto non è condivisione di una strategia comune". Lo ha detto il capogeruppo della Lega alla CAmera, Riccardo Molinari, nel dibattito seguito all'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe COnte. Molinari è tornato anche sulla conferenza stampa del Venerdì Santo, quella in cui Conte attaccò Salvini e Meloni: "Lei ha svilito l'Italia. Noi siamo un Paese democratico, liberale, non siamo la repubblica delle banane, non siamo la Cina che a voi piace tanto". Quanto al successo della strategia del governo, Molinari chiude così: "Il fatto che il Parlamento non possa esprimersi nemmeno oggi non ci lascia ben sperare".

Coronavirus, Molinari: governo e austerità responsabili dei morti - "Il governo ha agito senza mai consultarsi col Parlamento, un vostro consulente dice una cosa e un dirigente un'altra, i governatori del Nord chiedevano la quarantena per chi veniva dalla Cina ma il governo non ha voluto. Cosa devo rispondere alle famiglie delle vittime? Avete mandato a processo un ministro che nella cornice della legge provava a fermare l'immigrazione clandestina, ma io un'idea di chi dovrebbe rispondere delle migliaia di morti" della pandemia "ce l'ho, visto che qua nessuno è stato coinvolto". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, attaccando duramente il governo nell'aula di Montecitorio. Le vittime "sono sì vittime della pandemia, sono morte di Covid ma anche di ordoliberismo globalizzato, di austerità", ha sostenuto poi Molinari. Quanto al merito del confronto, il Consiglio europeo di giovedì, "è chiaro perchè non avete voluto un voto", aggerma Molinari: "Mes sì, Mes no, o farci colonizzare dalla Cina come dice Di Battista? Avete tre linee diverse, sceglierà lei come ha scelto Gualtieri all'Eurogruppo". L'opinione della Lega è invece sempre la stessa: facendo ricorso al Mes "siamo certi che un domani ci troveremo la troika in casa che ci dirà di tagliare la sanità".