Cdx, Meloni frena sulla Flat Tax. "Vedremo come abbassare le tasse"

Meloni: Diminuire tasse priorità nel Cdx, come farlo vedremo dopo voto"

"Diminuire la pressione fiscale è un tema fondamentale sul quale il centro destra è d'accordo, poi su quale sia il modo migliore per farlo lo si vedrà dopo il risultato delle elezioni". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Radio Anch'io su RadioUno Rai. "Noi siamo convinti che per la flat tax occorre applicarla sui redditi incrementali, vale a dire su tutto quello che si fattura in più rispetto all'anno precedente", ha spiegato Meloni.

Meloni: Patto stabilità va rivisto, ma parametri si rispettano - "Siamo in un sistema di regole e rispettiamo quelle regole, ma va aperta una discussione su eventuali modifiche del Patto di Stabilità, ma i parametri ci sono e si rispettano, ovviamente, siamo gente seria". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Radio Anch'io su RadioUno Rai.

Meloni: nessun italiano smette di votare FdI perché glielo dice il Nyt - "Nessun italiano smetterà di votare Fratelli d'Italia perché glielo dice il New York Times, imbeccato dalla sinistra. Il problema è che, raccontare che con FdI al governo ci sarebbe un pericolo internazionale, nuoce all'Italia". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Radio Anch'io su RadioUno Rai. "Per difendere l'Italia devo spiegare", come fatto ieri, "che noi siamo una democrazia come le altre", ha aggiunto.



Elezioni, Meloni: falso che FdI ha votato contro Recovery e Pnrr - "E' falso, è una bugia affermare che noi abbiamo votato contro il Recovery Fund e il Pnrr. Il fatto che si dica sul servizio pubblico mi preoccupa e mi spaventa perché non ci vuole molto a verificarlo". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Radio Anch'io su RadioUno Rai. "Noi siamo sempre stati favorevoli al Recovery Fund, ci siamo astenuti sul Pnrr perché Draghi lo ha consegnato in Parlamento un'ora prima della discussione e io non posso votare un documento che impegna 250 miliardi per gli italiani se non so che cosa c'è scritto dentro", ha aggiunto.