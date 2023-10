Meloni, il presunto amante parla con Affari: "Mia moglie..."

Meloni e il presunto amante

A un certo punto della giornata di ieri il suo il volto è rimbalzato ininterrottamente su chat e social di politici e giornalisti, molto di più dei meme su Andrea Giambruno, silurato con un post di buon mattina da Giorgia Meloni. Parliamo di Manlio Messina, deputato siciliano di Fratelli d'Italia e - secondo le voci che sono circolate - amante della premier. Affaritaliani lo ha raggiunto al telefono per "chiarire" e saperne di più.

Precedono lunghi e ininterrotti squilli. Affiorano i dubbi: forse il numero appena rimediato non è quello giusto. Buttiamo giù. Poi il whatsapp: "A chi cerca?", piglio siciliano. Non si capisce perchè sia uscito proprio il suo nome. Un fondo di verità ci dovrà essere. O hanno saparato nel mucchio?

Giorgia Meloni e Manlio Messina

"E lo chiede a me?", risponde garbatamente. "Dovrebbe chiederlo a chi ha dato questa falsa e inutile notizia", dice Messina, catanese come chi ha messo in giro la voce. Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che ha mandato in tilt il calcio italiano tirando fuori la storia dei calciatori ludopatici.

Ma l'uomo della Meloni in Sicilia scrive sui social: "Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!". Nato nel 1973, Messina è laureato in economia e di professione fa l'imprenditore. Oggi, che fa il politico, è membro della Commissione Cultura.

Un po' la somiglianza con Giambruno ce l'ha. E a Messina scappa un sorriso. "Mia moglie, con cui sto da vent’anni, è persona troppo intelligente!", spiega ad Affari. Come a dire: non crede a quello che si scrive sul mio conto. Decine e decine le foto sui social di Messina con Meloni e colleghi di partito. Insistiamo: ci dica qualcosa in più. "Le ripeto, dovrebbe chiedere a chi ha dato la fake. Io posso ribadire la falsità della notizia". Lapidario.