Meloni riceve Conte a Palazzo Chigi, via al confronto sulle riforme

Tavolo sulle riforme, via al confronto a Montecitorio

Parte a Montecitorio il primo degli incontri voluti dalla premier Giorgia Meloni con le forze di opposizione sulle riforme costituzionali. Ad aprire la lunga giornata di confronto tra governo e opposizioni è il Movimento 5 stelle. La delegazione pentastellata è guidata dal leader Giuseppe Conte, con lui i due capigruppo Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli e i due capigruppo nelle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, Alfonso Colucci e Alessandra Majorino.

Gli incontri tra il governo e le opposizioni si svolgono nella Biblioteca del presidente, area 'off limits' per i giornalisti. E' stata allestita nella Sala della Regina una postazione stampa per eventuali dichiarazioni al termine degli incontri. Con il Movimento 5 stelle si apre la giornata di confronto sulle riforme.

Ad incontrare le forze di minoranza è la premier Giorgia Meloni, assieme ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, quello per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini. Dopo la delegazione dei 5 stelle sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche; poi il Gruppo Azione - Italia Viva - Renew Europe, quindi la componente +Europa; il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e, infine, alle 18:30 il Gruppo Partito Democratico, con il primo faccia a faccia tra Meloni e la segretaria dem Elly Schlein.