Meloni tratta con Ursula. Ipotesi astensione se Fitto... Inside

Ipotesi astensione se Fitto vice-presidente della Commissione



"Conosco molto bene la determinazione la capacità della nostra presidente (Giorgia Meloni, ndr) credo che non darà nessun voto gratis". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Start su Sky Tg 24, a proposito dell'appoggio o meno a Ursula von der Leyen per il bis alla presidenza della Commissione Ue. "Il voto del gruppo di Ecr e il ruolo dell'Italia sarà difeso con le unghie e con i denti perché siamo l'unico governo stabile uscito forte dalle elezioni europee, più forte di quanto non lo fosse prima. Siamo un grande Paese e chiediamo di essere rispettati: non chiediamo che venga rispettato il centro-destra ma deve essere rispettato il ruolo dell'Italia", ha aggiunto Ciriani.

Ciriani conferma di fatto quanto scritto ieri da Affaritaliani.it e cioè che al momento il voto di Fratelli d'Italia sul bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea "è più no che sì". Anche se le trattative sono in corso soprattutto sul nome di Raffaele Fitto commissario alla concorrenza, che se dovesse anche diventare vice-presidente della Commissione a quel punto FdI potrebbe passare dal voto contrario all'astensione oppure non partecipare alla votazione. Una posizione delicata quella della premier stretta tra Antonio Tajani, Forza Italia e Ppe convinto a votare a favore, e Matteo Salvini, Lega e Patrioti, sulle barricate anche per essere stati esclusi dalle vicepresidenze del Parlamento Ue. Invece una è toccata ad Ecr e questa è una piccola apertura. Ma le distanze restano enormi con von der Leyen su molti temi, a partire dalle politiche green.

"L'auspicio e' che Ursula von der Leyen possa essere eletta alla presidenza della Commissione europea. Forza Italia votera' per la candidata del Ppe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa finale del G7 del Commercio a Villa San Giovanni. "Naturalmente le politiche della Commissione europea dovranno essere e saranno diverse da quelle dei primi anni dello scorso esecutivo europeo, soprattutto in tema ambientale", ha aggiunto Tajani. Dichiarazioni diametralmente opposte da quelle Matteo Salvini che aveva addirittura paragonato la rielezione di Ursula a un "golpe".