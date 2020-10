MES, Fidanza (FdI-ECR): parole Conte nella direzione che FdI sostiene da mesi

“Le parole di Conte sul Mes vanno nella direzione che Fratelli d’Italia sostiene da mesi. I tassi più recenti dei titoli di stato italiani rendono ancora più ridotto il vantaggio finanziario del Mes, mentre rimangono inalterate tutte le criticità politiche legate alle condizionalità nella fase della restituzione del prestito. Ci auguriamo che la posizione di ieri sera sia quella definitiva e che il governo valuti altre strade per finanziare eventuale nuovo debito, come ad esempio i ‘bond patriottici’. E ci auguriamo soprattutto che d’ora in poi ogni euro di debito venga indirizzato ad investimenti virtuosi a sostegno di imprese e famiglie e non a provvedimenti spot che si sono rivelati tardivi e inefficaci”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al parlamento europeo Carlo Fidanza.