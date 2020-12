Mes, i tormenti M5s. Lezzi: "Decidono gli iscritti". D'Uva: "Basta Rousseau"

"Mi sembra fantapolitica, non posso credere a una cosa del genere, poi e' normale che se accadesse ci sarebbero delle conseguenze". Lo ha detto il deputato questore di M5s, Francesco D'Uva, a Sky tg24, rispondendo a una domanda sul voto sulla riforma del Mes di mercoledi' prossimo, e sulle conseguenze di un eventuale voto negativo dell'aula di Montecitorio.

M5s: D'Uva, Rousseau? Questa situazione deve finire

"In qualche modo dovremo risolvere questo nodo che e' Rousseau. Casaleggio e' stato un pezzo importantissimo del Movimento Cinque Stelle, c'e' sempre stato, ma questo non significa che ci debba essere sempre con una stessa posizione. E' un lavoro prezioso quello che fa lui, ma dobbiamo fare in modo che la piattaforma Rousseau venga internalizzata in M5s o, in alternativa, che si paghi per un servizio che viene erogato, ma questa situazione deve finire". Lo ha detto il deputato questore di M5s, Francesco D'Uva, a Sky tg24.

MES. LEZZI: "SOLO VOTO ISCRITTI PUÒ LEGITTIMARE IL SÌ ALLA RIFORMA"

"Sappiamo bene, i miei colleghi ed io, che il 9 dicembre si votera' in Parlamento una risoluzione per dare un indirizzo al Governo circa la riforma del MES. Nella nostra lettera inviata ai vertici, che aveva il fine di un confronto nel merito, parliamo chiaramente di riforma e non di attivazione. Dopo questo doveroso chiarimento che e' semplicente teso a mantenere la discussione nel merito senza scomodare saccenteria, ideologie, dietrologie, battaglie, affondamenti, attacchi al premier, espulsioni, presunte e reali rappresaglie e vendette, e' il momento di chiarire che la nostra posizione e' in linea con quanto ha, giustamente, detto Luigi Di Maio che ha dichiarato che questa riforma e' peggiorativa di uno strumento gia' devastante di suo. Peggiorativa. Perche' dovremmo contribuire a peggiorare qualcosa?". Lo scrive su facebook la senatrice M5s Barbara Lezzi. "Non possiamo smantellare il trattato del MES come avevamo promesso perche' non siamo soli al Governo ma non lo e' neanche il PD- aggiunge-. Il ministro Gualtieri ha ignorato con spocchia le richieste che gli sono pervenute dai colleghi del m5s durante un'audizione in Parlamento. Ma, di piu', ha scientemente ignorato i due atti di indirizzo del Parlamento (votati con il Conte I e Conte II). Questo non e' il metodo corretto per addivenire ad una sintesi che assicuri il rispetto degli elettori del M5S. Da parte nostra, c'e' la piena collaborazione per fare il bene degli italiani con la lungimiranza che deve essere propria della buona politica. Evitiamo di sperticarci in dichiarazioni prive di nesso logico e scendiamo nel merito della proposta perche' solo questo deve contare per chi ha come unico fine il benessere dei cittadini soprattutto in un momento cosi' difficile".