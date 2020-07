Mes, il 51% degli italiani dice no. Il sondaggio clamoroso. Esclusivo

IL SONDAGGIO INTEGRALE (pdf)



La maggioranza assoluta degli italiani si schiera contro l'utilizzo del Mes. Secondo il sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'università degli studi di Roma 3, il 51% degli intervistati dice no all'attivazione del fonda salvastati. Favorevole il 49%. Dal sondaggio emerge anche come la conoscenza di che cosa sia esattamente il Meccanismo Europeo di Stabilità è molto bassa.

Il quadro che emerge è quello di un Paese spaccato quasi a metà, ma, anche se di poco, quel 51% contro l'attivazione del Mes dà ragione al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il governo e alla Lega e a Fratelli d'Italia per quanto concerne l'opposizione di Centrodestra.



