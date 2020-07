Mes, IV vota la risoluzione di +Europa. Si spaccano maggioranza e Centrodestra

Ue: su risoluzione +Eu per ok Mes Iv vota si' FI non partecipa - Il Mes fa emergere le divisioni interne alla maggioranza e al centrodestra. La risoluzione di Piu' Europa a favore dell'utilizzo del Fondo Salva Stati per le spese sanitarie e' stata respinta dall'Aula della Camera con 402 voti contrari. I voti favorevoli si sono fermati a quota 72: tra questi spiccano i si' di Italia viva, mentre le altre forze di maggioranza hanno votato contro. Anche nel centrodestra il voto sulla risoluzione a prima firma Riccardo Magi fa emergere le diverse posizioni: Lega e FdI hanno votato contro, mentre i deputati di Forza Italia, partito a favore dell'utilizzo del Mes a differenza di Lega e FdI, non hanno partecipato alla votazione.

Ue: Della Vedova, maggioranza irresponsabile, bene Iv - "Una maggioranza, spaccata e irresponsabile dice No al Mes, seguendo la vuota propaganda del M5S, la cui contrarieta' e' ideologica e identica a quella dei sovranisti". Lo dichiara il segretario di Piu' Europa, Benedetto Della Vedova. "Zingaretti aveva scritto al Corriere le buone ragioni per cui il PD era favorevole, invitando il Governo a non tergiversare. Come sempre, pero', sono prevalsi i veti grillini, Conte ha scelto come sempre di tergiversare e il PD si e' adattato votando No al Mes. E' molto positivo, invece, che Italia Viva abbia mantenuto un atteggiamento coerente e abbia votato Si alla risoluzione di +Europa che impegnava il Governo ad accedere ai fondi del Mes, prestiti a tasso zero. Rinviare a ottobre, dopo la campagna elettorale per le regionali e il referendum, e' un azzardo a sfavore dell'Italia che ha il solo obiettivo di tirare a campare. Vedremo oggi pomeriggio se anche in Senato il Pd votera' contro le proprie convinzioni", conclude Della Vedova.