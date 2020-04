Mes, Pd e M5S dicono sì alla tregua. Franceschini e Bonafede: bene Conte

"Mi paiono ragionevoli e condivisibili le parole del presidente Conte. Non e' il tempo di posizioni pregiudiziali ma occorre sostenere la posizione italiana su mezzi e risorse della Ue per affrontare l'emergenza. Tra questi verificheremo se ci sara' la conferma di uno strumento, Mes o come verra' chiamato, senza condizionalita' per affrontare la spesa sanitaria. Ora si puo' utilmente chiudere questa discussione interna e aspettare le conclusioni del Consiglio Europeo". Cosi' il ministro per i Beni e le Attivita' culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo.

Coronavirus, Bonafede: Piena fiducia del M5S per premier Conte - "Nei confronti del presidente del Consiglio c’è piena fiducia da parte del Movimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S nel governo, Alfonso Bonafede.

Bonafede: Maggioranza compatta se vuole riuscire nella trattativa in Ue - "Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S nel governo, Alfonso Bonafede.

Coronavirus, Bonafede: Lavoro di squadra fondamentale per emergenza - "Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale nell'affrontare l'emergenza Coronavirus". Così su Facebook il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S nel governo, Alfonso Bonafede.