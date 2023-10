Spunta l'amante di Meloni, è giallo. Corona lancia la bomba ma lui smentisce

Spunta l'amante di Giorgia Meloni, Corona lancia la bomba: ecco chi è

Non ci ha pensato due volte Fabrizio Corona a fiondarsi sul gossip del momento, quello della rottura tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno. Come? Su Dillinger l'ex re dei paparazzi ha fatto il nome del presunto amante della premier, l'assessore siciliano Manlio Messina. Un nome è sconosciuto ai più: chi è costui?

Nato nel 1973 a Catania, Messina nel 2001 conseguì la laurea in economia ed amministrazione delle imprese presso l'Università di Catania, per poi ottenere la laurea triennale in Economia nel medesimo Ateneo. Iniziò la sua esperienza politica negli anni '90 in Azione Giovani, l'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale (AN), di cui fu dirigente provinciale. E' nel 2016 che decise di aderire a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, diventandone prima coordinatore provinciale a Catania e successivamente coordinatore regionale per la Sicilia orientale dal 2017 fino al 2019.

Proprio nel 2019 venne nominato assessore con deleghe regionali al turismo, allo sport e allo spettacolo nella giunta regionale della Sicilia presieduta da Nello Musumeci, al posto del compagno di partito dimissionario Sandro Pappalardo. Alle elezioni politiche anticipate del 2022 è stato candidato alla Camera dei deputati, tra le liste di Fratelli d'Italia, risultando eletto deputato. Oggi è, tra le altre cose, vice-capogruppo vicario del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. Da assessore fece anche scoppiare una polemica satirica per avere pubblicato un fotomontaggio di Giuseppe Conte in manette. Ma la cosa che lo rende celebre è un meraviglioso “SU*A” scritto su Facebook a un suo caro amico, Mattia Iachino Serpotta.

L'assessore Manlio Messina: "Flirt con Meloni? Falso, scritto da Corona per aumentare i click"

"Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!". Lo scrive su Facebook Manlio Messina, assessore al turismo, sport e spettacolo in quota Fdi in Regione Sicilia.