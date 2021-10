Miceli (Pd), grati a Draghi-Lamorgese per finanziamento campi Sicilia

"A nome mio e del Partito democratico siciliano esprimo enorme soddisfazione per la decisione del governo Draghi di finanziare due strutture destinate all'accoglienza di 500 migranti stagionali nei territori di Campobello di Mazara e Castelvetrano e della contestuale volontà di smantellare immediatamente il campo profughi incendiatosi pochi giorni fa. La circostanza, poi, che questa importantissima notizia sia stata annunciata in persona dal prefetto Michele di Bari, capo del dipartimento Immigrazione del Viminale, venuto appositamente in Sicilia per incontrare i sindaci delle città trapanesi coinvolte nella triste vicenda che, solo ottimo giorni fa, ha visto morire carbonizzato un giovane senegalese, è la testimonianza di quanto il Governo Draghi e, in particolare, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e lo stesso prefetto Di Bari siano attenti e capaci di risolvere questioni complesse e multidisciplinari, tenendo insieme dalla sicurezza dei nostri territori al al diritto alla vita di qualsiasi essere umano, senza distinzione di razza e religione.A loro, veri rappresentanti delle Istituzioni, lucidi interpreti del dettato costituzionale, la mia riconoscenza e quella dei cittadini siciliani". Così in una nota Carmelo Miceli, deputato siciliano del Partito democratico, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.