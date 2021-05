Migranti, da Berlino promesse. Draghi fiuta la bomba politica: rimpatri

Migranti:Draghi, impegno su rimpatri per chi non ha diritto - "Una leva necessaria di governo dei flussi migratori e' costituita, inoltre, dall'azione di rimpatrio dei Migranti che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio, in mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale." Lo dice il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera. "Siamo impegnati non solo sul fronte degli Accordi bilaterali, ma anche per il lancio di forme di partenariato europeo con i principali Paesi di origine e transito dei flussi. Queste devono includere iniziative sullo sviluppo economico locale e la tutela della legalita'", aggiunge.

Migranti: Draghi, con Ue impegno per stop Libia a flussi - "Gli sbarchi di Migranti avvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi 5 mesi del 2021. I flussi sono in aumento dall'inizio del 2020, anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa. La spinta migratoria e' alimentata costantemente dall'instabilita' della situazione politica in Libia e dalla complessita' della sua estrema frammentazione interna. Va in proposito osservato che il problema non nasce propriamente sulle coste libiche, ma si sviluppa a partire dall'Africa sub-sahariana". Lo dice il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera. "Il Governo italiano e' impegnato: a promuovere le opportune iniziative bilaterali; a condurre un'azione da parte dell'Unione europea affinche' le autorita' libiche contrastino i traffici di armi e di esseri umani nel rispetto dei diritti umani", conclude.

Migranti: ministro Esteri tedesco Maas, Italia non puo' essere lasciata sola - Di fronte agli sbarchi di Migranti, l'Italia non puo' essere lasciata da sola. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in conferenza stampa congiunta a Roma con l'omologo italiano Luigi Di Maio. Il ministro tedesco ha rilevato come sia in corso un aumento degli sbarchi, citando le "immagini di Lampedusa". "L'Italia non puo' essere lasciata sola, parteciperemo anche in futuro alla ricollocazione dei Migranti", ha detto. "Ci aspettiamo stesso comportamento dagli altri partner dell'Unione europea", ha aggiunto Maas.

Migranti, Di Maio: "Italia non può essere lasciata sola" - La "situazione degli arrivi attraverso il Mediterraneo centrale è in continuo peggioramento e l'Italia non può essere lasciata sola nel contrasto di questo fenomeno che riguarda la sicurezza di tutta l'Ue, è necessario e non più procastinabile un aggiornamento della politica europea. Serve un nuovo patto sulle migrazioni che non può ignorare la realtà" e servono "segnali di solidarietà reali", nelle more del nuovo patto europeo è "urgente riattivare il meccanismo di redistrbuzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa congiunta con l'omologo tedesco Heiko Maas.