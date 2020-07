Migranti, Di Maio attacca Conte. "Lo Stato deve occuparsi del problema"

La nuova emergenza in Italia, che si aggiunge a quella del Coronavirus è quella relativa allo sbarco dei migranti. Le fughe dai centri di accoglienza hanno creato una situazione di allarme, legata anche alla pandemia in corso e al rischio di un'importazione di nuovi focolai. Su questo delicato tema si è inasprito un malcontento già in atto tra il ministro degli esteri e il presidente del Consiglio. Di Maio -si legge sul Corriere della Sera - ha dato voce a un malcontento diffuso nella coalizione e nell’esecutivo, rompendo il meccanismo politico- mediatico creato da palazzo Chigi. Senza citarlo, il titolare della Farnesina ha messo in mezzo il presidente del Consiglio sul delicato problema dell’immigrazione, dal quale a suo avviso era finora rimasto fuori, quasi il tema non lo riguardasse.

"E' dovere dello Stato di occuparsi del problema". Una gestione che Di Maio considera "politicamente inaccettabile". A Palazzo Chigi - prosegue il Corriere - la frase non è piaciuta: "Non è chiaro - trapela dallo staff di Conte - se la dichiarazione fosse di Di Maio o di Salvini. Potrebbe averla scritta Salvini per Di Maio". Perciò secondo il ministro degli Esteri e una parte dell'Esecutivo, Conte non può esimersi dall’intervenire, chiedendo contemporaneamente la proroga dello stato di emergenza per motivi sanitari. Altrimenti la richiesta apparirebbe una mossa strumentale per «scudare» la sua posizione in vista dell’autunno.