Migranti, inapplicabile la garanzia di 5mila euro: la Cedu smonta tutto

Migranti, "garanzia finanziaria" inapplicabile

Affaritaliani.it l’aveva già scritto sabato ( qui il link all’articolo), due giorni dopo la pubblicazione del decreto attuativo emesso dai Ministeri dell’Interno, della Giustizia e delle Finanze nel quale si stabiliva in 4.938 euro l’importo della «garanzia finanziaria» che i richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri o fermati dopo aver eluso i controlli in frontiera dovrebbero prestare per evitare il trattenimento in appositi centri detentivi: non è un problema che lo Stato italiano imponga una “cauzione” ai richiedenti asilo per evitare il trattenimento in un centro per il rimpatrio.

Anzi: “ce lo chiede – o meglio: “consente” – l’Europa”, all’art. 8, par. 4 della direttiva n. 33 del 2013, del Parlamento e del Consiglio Europeo. Come abbiamo anticipato su Affaritaliani.it, invece, il problema è la modalità di determinazione dell’importo richiesto a titolo di garanzia, fissato una volta per tutte, e invariabilmente, dalla legge.

Una soluzione che contrasta con i principi già affermati a più riprese dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale «l’importo stabilito per ottenere la libertà su cauzione deve tener conto dei mezzi a disposizione dell’imputato e della sua capacità di pagare».

Nella mattinata di oggi, Anita Hipper (portavoce della Commissione Europea per gli affari interni, l’immigrazione e la sicurezza) conferma che ci avevamo visto giusto. La portavoce ha infatti annunciato che la Commissione ha posto sotto osservazione la norma attuativa varata giovedì scorso perché non rispettosa del principio di proporzionalità, in base al quale l’importo della garanzia finanziaria richiesta dovrebbe essere stabilito, da un giudice o da un’autorità amministrativa, «caso per caso».

Nulla di nuovo, almeno per i nostri lettori più affezionati.