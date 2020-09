Migranti, governo bocciato. Il 54,7% degli italiani: la Lamorgese si dimetta

Bocciatura netta, chiara e senza appello da parte degli italiani della gestione del governo Conte dell'emergenza immigrazione e sbarchi. Lo rivela un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre. Il 57,1% degli intervistati dichiara di non condividere l'attuale politica dell'esecutivo sui migranti e solo il 42,9% è a favore.

Considerando soprattutto la grave situazione in Sicilia, il 54,7% del campione interpellato ritiene che la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dovrebbe dimettersi. Contro le dimissioni della titolare del Viminale il 45,3% degli italiani. E infine l'ultima domanda. Il 65,1% degli intervistati pensa che l'Italia fosse più sicura quando alla guida del ministero dell'Interno c'era il segretario della Lega Matteo Salvini. Non la pensa così solo il 34,9% del campione.