Migranti, Meloni: "L'Italia non può aspettare, emergenza ormai strutturale"

Governo, Meloni: "Ho con me la maggioranza degli italiani"

La premier Giorgia Meloni riferisce in Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. Dai migranti all'Ucraina fino all'invio di armi tanti i temi toccati dalla presidente. Non mancano frecciate alle opposizioni e una promessa fatta al presidente Zelensky. La premier al Senato in vista del Consiglio europeo: "Dalla Ue cambio di passo ma non c'è un minuto da perdere. L'opposizione non discrediti il Paese per colpire il Governo, sono certa di avere con me la maggioranza degli italiani". Risoluzione unitaria del centrodestra.

Governo, Meloni: "Basta gettare fango sull'Italia"

"Basta gettare" fango "sull'Italia, si finisce con il danneggiare la posizione dell'Italia sui tavoli internazionali". Così Giorgia Meloni rivolgendosi alle opposizioni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo e auspicando una larga convergenza del Parlamento a sostegno delle posizioni italiane. "Criticate me ma fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia. Questo fa la differenza", osserva la premier.

Governo, Meloni: "Pronti a ricostruire l'Ucraina"

Lo voglio ribadire ancora una volta: prima di ogni ipotetico diritto a migrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio delle sue comunicazioni in Aula al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo. "Il sistema Italia è pronto a dare il suo contributo nella ricostruzione dell'Ucraina". Lo dice la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 marzo.

Governo, Meloni: "Sicurezza energetica? Valutiamo efficacia misure"

"Il Consiglio europeo affronterà nuovamente il tema della sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di valutare l'efficacia delle misure intraprese finora e di verificare lo stato di preparazione in vista del prossimo inverno". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Governo, Meloni: "patto di stabilità? Adesso basta con l'austerità"

"Sulla revisione del patto di stabilità e crescita, c'è ancora del lavoro da fare ma è fondamentale avere entro il 2023 nuove regole, con principi credibili, realistici e coerenti. Stabilità e crescita meritano finalmente di avere un equilibrio effettivo. Noi abbiamo avuto per anni un patto di stabilità molto più attento al tema della stabilità,", ha sottolineato la premier. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo bisogno di maggiore attenzione alla crescita, questa è la priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle nuove devono sostenere gli investimenti pubblici necessari".