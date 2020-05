Migranti, regolarizzazione per 600mila.La proposta Bellanova divide il governo

"A tutti, italiani e stranieri, deve essere garantito lavoro legale e retribuito. Anche perchè se queste persone saranno costrette a rimanere nei ghetti, irregolari e invisibili, sarà un rischio enorme per la loro salute e per quella dei cittadini italiani". Lo scrive su Facebook la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. "La regolarizzazione dei migranti è una questione di civiltà", aggiunge la capo delegazione di Italia viva al governo.

FASE 2: REGOLARIZZAZIONE MIGRANTI DIVIDE MAGGIORANZA, M5S PUNTA A FAR SALTARE BANCO - Si lavora alle misure per regolarizzare i migranti, la proposta targata Teresa Bellanova per 600mila 'invisibili', stando ai numeri snocciolati dalla ministra renziana. Ma mentre sono riuniti la stessa Bellanova, la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese, il ministro del Sud in quota Pd Giuseppe Provenzano e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il M5S si prepara alle barricate. Per ora il clima della riunione lascia ben sperare, con Iv che spinge per inserire la regolarizzazione dei migranti già nel dl maggio che il governo si prepara a varare in settimana. "Non c'è spazio - è il timore di alcuni - dovremo fare un decreto ad hoc". Ma è qui che si insinua il sospetto che il dl non veda la luce. Perché c'è una parte consistente e di peso del Movimento che pronta a mettere i bastoni tra le ruote. "Possono fare tutte le riunioni che credono - dice una fonte di governo M5S all'Adnkronos - ma le decisioni le prendono poi Conte con i capi delegazioni, ed è lì che faremo saltare il banco...". Lo scontro diretto per ora sembra solo rinviato, tant'è che nella chat 'ristretta' tra Vito Crimi e gli esponenti di governo grillini qualcuno ha invitato espressamente il capo politico del M5S a stoppare sul nascere la proposta Bellanova. Ma Crimi, a quanto si apprende, avrebbe sottolineato che la riunione di oggi è solo tecnica, le decisioni arriveranno poi. Ed è lì che il Movimento è pronto a mettersi di traverso, rispedendo la proposta Bellanova al mittente.