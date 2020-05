Migranti, Salvini: "Milioni di firme per fermare la maxi sanatoria"

"Una maxi sanatoria per centinaia di migliaia di immigrati clandestini sarebbe un insulto nei un confronti dei 5 milioni di immigrati regolari presenti in Italia, dei due milioni di italiani in cerca di lavoro e dei 200.000 immigrati che oggi sono all’estero in attesa di rientrare in Italia per lavorare in agricoltura, con i documenti in regola e con professionalità". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. "I soli annunci di sanatorie di massa hanno portato a una ripresa degli sbarchi, che sono aumentati del 400% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Qualora il governo insistesse, siamo pronti a raccogliere le firme di milioni di Italiani per fermare questa vergogna", conclude il leader del Carroccio.