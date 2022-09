Mino Dinoi Aepi: “A nuovo governo chiediamo assemblea permanente”

"Il 26 settembre inizia il bello. Noi il 26 saremo determinati, presenti, molto responsabili nel dare il nostro contributo. L’importante è che qualcuno ci ascolti". Così il presidente di Aepi, Mino Dinoi, nel messaggio di chiusura della 3° Festa nazionale della Confederazione tenutasi a Labro (provincia di Rieti) dal 15 al 17 settembre.

Alla kermesse tra gli altri Patuanelli, Carfagna, Gelmini e i leader di partito Meloni, Salvini, Tajani e Calenda.

Dinoi ha ribadito l’importanza che il mondo delle imprese sia ascoltato sempre e non solo quando ci sono le elezioni:

"Per noi è fondamentale che il mondo delle imprese venga ascoltato, soprattutto dopo le elezioni. Abbiamo lanciato oggi l'idea di avere una Consulta aperta, che non termini con un incontro di alcuni con il governo del momento. Andiamo incontro a un autunno-inverno catastrofico, chiediamo ai governi che verranno di istituire questa Consulta che abbia una continuità. Poi chiediamo un governo politico. Noi siamo per dare stabilità, che serve non solo al nostro interno ma anche agli investitori stranieri. Per fare questo serve che la politica si riassuma la propria responsabilità di essere guida del nostro Paese".

In effetti l’Aepi (Associazione Europee di Professionisti e Imprese) pone un problema rilevante per il mondo produttivo che innerva il Paese e ne costituisce il vero motore propulsivo.

Prima la crisi del Covid, poi quella delle bollette energetiche stellari interrogano su un problema strutturale del tessuto produttivo italiano ma anche per gli investitori stranieri.

Un’Assemblea permanente con il governo, una Consulta, potrebbe essere l’inizio di un canale privilegiato di scambio informativo e un segnale da parte del mondo politico di un vero e concreto interesse.

Nel corso della tre giorni, la Confederazione ha presentato le sue dieci proposte, in rappresentanza di oltre 500mila imprese e 15mila professionisti intersettoriali. Tra queste, il taglio delle bollette e la pace fiscale. "Non interventi spot, ma lungimiranza. Le nostre micro imprese non sono gli evasori di questo Paese”.