Mozione di sfiducia per Daniela Santanché, alle 14 in aula alla Camera

È il giorno della mozione di sfiducia contro Daniela Santanché, attesa alle 14 in aula alla Camera dagli attacchi del Movimento 5 Stelle, che ha presentato la mozione, e firmata poi anche dal Pd. Al centro della mozione il caso Visibilia e l'inchiesta che vede il Ministro del Turismo accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato per le presunte irregolarità verso l'Inps ai tempi dell'emergenza Covid.

Ieri Daniela Snatanché, a Milano per la Bit, la principale Fiera del Turismo in Italia, ha manifestato ancora una volta tutta la sua sicurezza: "Sto lavorando tranquillamente, risponderò a tutto...".

Si attende per oggi un dibattito in realtà piuttosto particolare: l'opposizione attaccherà a testa bassa mentre la maggioranza, al momento compatta, ha deciso per il silenzio, anche per ridurre i tempi del dibattito. Il voto atteso verso le 16 con il rischio di "franchi tiratori".