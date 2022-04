Musumeci non ricandidato in Sicilia? FdI non appoggia Fontana in Lombardia

Conseguenze per la coalizione anche alle prossime politiche?



Non c'è pace per il Centrodestra. Malgrado le telefonate e gli sforzi dei pontieri, ancora non torna il sereno in una coalizione segnata da un profondo gelo, non solo politico ma anche personale, tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due leader, come ha confermato Ignazio La Russa, impegnato in prima linea perché si ristabilisca il dialogo, "non si sentono da tre mesi".

Tuttavia i nodi politici restano tutti, a partire da quello cruciale del voto siciliano. Com'è noto nell'isola il partito di Giorgia Meloni è fermo nel chiedere con forza che insieme alla scelta del candidato sindaco a Palermo il centrodestra stabilisca anche chi presentare alla Regione, ovvero decida di ricandidare Nello Musumeci. "Se in Sicilia dovesse saltare il principio della ricandidatura degli uscenti - ha ammonito direttamente Giorgia Meloni su Libero - non si vede perché dovrebbe essere mantenuto altrove".

Un messaggio chiarissimo agli alleati: se cade Musumeci FdI potrebbe in futuro sfilarsi, non appoggiando un altro Presidente uscente, come quello della Lombardia, il leghista Attilio Fontana, il cui primo mandato scade nel 2023 (riporta il sito di Italia Oggi).

Un effetto domino, una escalation, che se non si dovesse fermare rischierebbe di avere conseguenze per la coalizione anche alle prossime politiche.

