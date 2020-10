Nagorno, Fidanza (FdI): ridimensionare il ruolo della Turchia

"Quella del Nagorno Karabakh e' una storia tormentata. Nel 1921 la regione, abitata in grande prevalenza da armeni cristiani, venne annessa all'Azerbaijan dai sovietici. Dopo il crollo dell'Urss nel 1991, gli armeni della regione votarono per l'indipendenza. Il non riconoscimento da parte azera dell'esito di quel referendum ha provocato un lungo conflitto che oggi vive un'escalation che dobbiamo fermare. Si deve arrivare al cessate il fuoco, alla fine dell'aggressione militare azera, alla ripresa del processo di pace coordinato dal gruppo di Minsk". Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo FIDANZA, durante il dibattito alla Plenaria.



"Per farlo bisogna ridimensionare il ruolo della Turchia che vuole fare di questa regione un altro tassello del suo progetto neo-ottomano, non facendosi scrupoli di coinvolgere nel conflitto addirittura jihadisti provenienti dalla Siria - prosegue FIDANZA -. Che a farlo sia un paese Nato amareggia e fa riflettere, che sia un paese candidato alla pre-adesione all'Unione Europea dovrebbe invece indurci una volta per tutte a chiudere questa pagina e a ritirare lo status di paese candidato alla Turchia".