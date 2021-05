Coraggio Italia, Tajani: “Siamo abituati ai personalismi, buona fortuna”

“Non cambia niente, buona fortuna, buon lavoro, noi puntiamo a costruire, lavoriamo per far vincere le nostre idee. Siamo abituati alle persone che se ne vanno perché pensano di non essere elette. A noi interessa il cambio di passo che c'è stato nel Governo": così ha dichiarato Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, a un banchetto organizzato da Forza Italia a Piazza Cola di Rienzo a Roma.

Sul suo "sogno nel cassetto", Antonio Tajani ha rivelato: "Ancora non è iniziato il semestre bianco, è un momento difficile per il Paese, tutte le forze politiche di devono impegnare per sconfiggere il Coronavirus. Se dovete chiedere a me il mio sogno nel cassetto è Berlusconi al Quirinale.”

Infine, sulle Amministrative, il coordinatore nazionale di Forza Italia ha affermato: "Gasparri miglior candidato a Roma, lo offriamo ai nostri alleati". "Stiamo affrontando con i nostri alleati il tema della candidatura. L’idea era quella di avere dei candidati civici, valuteremo se sono candidati in grado di ben governare. Se si dovesse optare per un politico Maurizio Gasparri è il miglior candidato che il centrodestra possa avere. Sarebbe uno straordinario Sindaco di Roma", ha poi concluso.