Presentazione di Mercatus (istituto di cultura, ricerca e formazione) sul sito di Nicola Porro. Prima iniziativa: richiesta di impegno ai parlamentari in carica e ai candidati a ogni tipo di elezione a non aumentare mai le tasse per nessuna ragione.

https://www.facebook.com/134257559975766/posts/3875844315817053/?d=n

Sito: www.istitutomercatus.it



Twitter: @MercatusI



Facebook: https://www.facebook.com/Mercatus-Istituto-di-cultura-ricerca-e-formazione-106492411500946/