Niente ballottaggio per i sindaci. Altro blitz della Lega al Senato

Sono una quarantina gli emendamenti presentati al Decreto Elezioni al Senato. Perlopiù si tratta di proposte di modifica delle opposizioni ma ce ne sono anche da parte della maggioranza: tre di FdI, due della Lega e uno di FI.

La Lega, come annunciato ieri, ha riproposto quello sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni, come aveva già fatto in Commissione affari costituzionali. L'altro emendamento riguarda la possibilità per i sindaci di essere eletti al primo turno se si supera il 40% dei voti, quindi uno stop ai ballottaggi. La proposta, che fa riferimento al Testo unico sugli Enti locali, riguarda i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Secondo l'emendamento “è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età”.

Ed è proprio su questa proposta che si fa sentire l’opposizione: la segretaria del Pd, Elly Schlein, parla di “sfregio alle più basilari regole democratiche”, definendolo un “blitz” e chiedendo alla Lega di fermarsi.





Lo scontro nel Centrodestra sul terzo mandato

La maggioranza di Centrodestra si spacca, nuovamente, sul terzo mandato per i Governatori delle regioni. Stavolta non in Commissione ma direttamente in aula al Senato. Da Fratelli d'Italia e Forza Italia no alla Lega che non fa alcun passo indietro sulla norma che consentirebbe a Luca Zaia di ricandidarsi nel 2025 alla presidenza della regione Veneto (che però Giorgia Meloni vuole per Fratelli d'Italia).

"Direi proprio di no". Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Matteo Salvini ritirerà l'emendamento sul terzo mandato dei presidenti di regione presentato in aula al Senato sul decreto elezioni.

"Qualora la Lega non ritirasse l'emendamento, cosa che auspichiamo, Fratelli d'Italia voterà contro". Così Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario al Senato di FdI conferma ad Affaritaliani.it che oggi in aula al Senato il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni voterà contro l'emendamento della Lega sul terzo mandato per i presidenti di regione. "Loro sanno benissimo l’esito negativo di questa battaglia, ma evidentemente vogliono piantare una bandierina per gestire le pressioni interne alla Lega in Veneto. Per loro è giusto aumentare il limite dei mandati? Per noi no. Tutti qui. Il Parlamento è sovrano ed in Aula si deciderà. Poi, finita questa breve distrazione su un tema che impatta sul futuro di tre o quattro persone in Italia, torneremo compatti a lavorare sulle riforme che interessano a tutti gli italiani”, conclude.

"Non cambiamo posizione. Noi siamo contrari e votiamo contro". Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri conferma ad Affaritaliani.it che oggi in aula al Senato il partito del vicepremier Antonio Tajani voterà contro l'emendamento della Lega sul terzo mandato per i presidenti di regione. "Non c'è nulla di scandaloso, ognuno ha la sua posizione. Non credo proprio che l'emendamento passerà ma non ci saranno tragedie. Il governo non si fonda su questo tema che francamente non mi preoccupa più di tanto. Ne abbiamo anche parlato con Romeo, i rapporti sono cordiali. E' lecito avere posizioni diverse, ma non è un argomento che possa assolutamente turbare i rapporti all'interno della maggioranza", conclude.