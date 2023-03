Noi con l'Italia, pesanti accuse contro Maurizo Lupi. Il caso

A suo dire, avrebbe fatto del partito “un bene personale solo per raccogliere soldi nel suo interesse”



La lista di centrodestra liberale-riformista, fondata ufficialmente nel 2021 ma nata politicamente nel 2018, da tempo non convoca più i Congressi Regionali e Provinciali, essenziali per la partecipazione attiva degli iscritti.

Andrea Galli, ex capogruppo di Forza Italia per Modena ed Emilia Romagna, fra gli iscritti al partito, lancia un atto di accusa contro il Presidente Maurizio Lupi, che, a suo dire, avrebbe fatto del partito “un bene personale solo per raccogliere soldi nel suo interesse”, avendo come unico scopo la sua rielezione e quella di persone a lui vicine.

Si profila una grana per Maurizio Lupi, Presidente del Comitato Direttivo di “Noi con l’Italia”, partito di centrodestra liberale-riformista ed europeista che - come scritto nello Statuto - “si ispira a valori cristiani”. L’ex capogruppo di Forza Italia a Modena e alla Regione Emilia Romagna, Andrea Galli, lo accusa di avere fatto del partito “un bene personale solo per raccogliere soldi nel suo interesse”.

Le accuse che Galli muove all’onorevole Lupi sono forti ma ben circostanziate. “Quando ci si iscrive a un Partito, ci si iscrive sulla base di motivazioni ideali, di programmi, di obiettivi; quando mi sono iscritto a Noi per l’Italia credevo di iscrivermi a un partito vero e non a una conventicola che aveva come unico scopo la rielezione dell’on. Lupi e di qualche suo amico”, esordisce l’ex capogruppo di Forza Italia.

"Noi con l’Italia” è stato fondato nel 2021, ma aveva già partecipato alle elezioni del 2018 nella lista “Noi Moderati”. Galli ricorda la Conferenza organizzativa del 24 marzo 2022, al Teatro Centrale di Roma, dove sono state annunciate delle iniziative che non hanno mai visto la luce. “Sono state fatte tessere - e si sono raccolti soldi - di cui non si è saputo più nulla, così come dei Congressi locali e nazionale, promessi a gran voce”, prosegue Galli.