"Non più tempo di responsabili. La maggioranza ormai non c'è più"

"Non facciamo parte dei responsabili e non è più tempo di responsabili. Non si può andare in Parlamento a cercare una maggioranza raccogliticcia per aggiungere parlamentari a una maggioranza che ormai non esiste più". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore di Idea-Cambiamo! Paolo Romani all'indomani dell'annuncio dell'uscita dal governo Conte di Italia Viva fatto da Matteo Renzi.

GOVERNO. TOTI: CONTE NON AVRÀ MAI SOSTEGNO CAMBIAMO E CENTRODESTRA - "Un governo Conte non avra' mai il sostegno di Cambiamo! ne' degli altri partiti di centrodestra. In un governo con questa maggioranza politica e con questo programma, non c'e' spazio per chi lo ha contestato in questi ultimi due anni". Cosi' il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a "Tg2 Italia" su Rai 2. "Non bisogna confondere toni pacati, seri e responsabili perche' il momento non consente benzina sul fuoco, con la volonta' politica- prosegue il governatore- se si aprira' una crisi formale, il centrodestra valutera' altre situazioni, ma non quella di andare in aiuto a un Conte tre e neppure a un Pd uno o un M5s uno". In ogni caso, ribadisce Toti, "bisogna fare in fretta, non ci possiamo permettere tempi lunghi di una crisi che non si capisce da che parte vada. Se ci sono i presupposti per continuare all'interno di questa maggioranza, continuino. Se non ci sono i numeri, Conte decida che cosa vuole fare: sono gia' passate molte ore, ma non ha ancora detto se avra' intenzione di riferire alle Camere, se parlamentarizzera' la crisi o se si dimettera'".