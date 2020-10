"Non si può liquidare con una battuta".Sul Mes Zingaretti all'attacco di Conte

"Non si puà liquidare il tema con una battuta alla stampa. Il Mes va discusso in Parlamento". Ad affermarlo è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha commentato con queste parole la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di rifiutare, almeno per ora, i soldi del Mes. Nel corso della conferenza stampa in cui ha illustrato le nuove misure del dcpm anti-Covid, il premier rispondendo alle domande dei giornalisti ha dichiarato: "Senza pregiudizl ideologici ho spiegato che se avremmo avuto bisogno per un fabbisogno di cassa c'è anche il Mes. Ma se questo non accade prendere il Mes per risolvere un dibattito pubblico non serve". Anzi, ha proseguito Conte, "isoldi del Mes sono dei prestiti e non possono finanziare spese aggiuntive. Se prendiamo i soldi del Mes dovrò intervenire con nuove tasse e tagli di spese. Il Mes - ha concluso - c'è un rischio, lo 'stigma', non quantificabile: Sure l'hanno preso una decina di Paesi, il Mes nessuno".

Ma le dichiarazioni del premier hanno creato perplessità nella maggioranza e in alcuni partiti di opposizione. "Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani", ha precisato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Credo - ha proseguito - che in un momento così delicato, con il coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare polemiche. Questo clima che stiamo tentando di costruire di solidarietà tra forze di governo - ha spiegato - è un grandissimo valore aggiunto. Le polemiche sono un errore".