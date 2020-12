"Non votiamo la riforma del Mes". L'annuncio della Ronzulli su Affaritaliani

"Così come è uscita dall'Eurogruppo la riforma non va bene e Forza Italia voterà contro in Parlamento. Quindi il problema non esiste". Con queste parole la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli commenta con Affaritaliani.it le dichiarazioni di Matteo Salvini, segretario del Carroccio, che ha affermato che chi voterà a favore della riforma del Mes non sarà più un compagno di strada della Lega.

"Non so se si separeranno le strade" di Salvini e Berlusconi, "so che se Forza Italia vota contro il Mes dopo averlo invocato esaurisce ogni funzione politica", argomenta sempre su Affaritaliani.it il deputato iscritto al gruppo azzurro e segretario della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi.