Caro presidente Conte,

quando tutto era chiuso era normale che fosse chiusa anche la cultura. Adesso no. Adesso è strano. Proprio perché c'è la pandemia, e per me non c'è nessun dubbio che ci sia, c'è bisogno di più cultura, cioè di una cosa che da sempre gli uomini hanno usato per elaborare l'angoscia.

VOTA IL SONDAGGIO E DI' LA TUA NEI COMMENTI