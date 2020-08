Offese alla Meloni, Pessina si dimette. Che sia lezione per l'intera politica

Ha fatto il giro del web la frase della dottoressa Paola Pessina, ex Sindaco di Rho (comune alle porte di Milano), docente e vicepresidente della fondazione Cariplo. Il suo “Sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti”, con annessa foto e riferito, nello specifico, all’intervento in aula della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte, è stato oggetto di fortissime critiche trasversali e da gran parte degli internauti. La stessa Meloni lo riprende e lo riposta a stretto giro sui suoi social con relativa replica: “Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d’esempio lascia un po’ delusi e perplessi”. E’ bagarre. Il mondo della rete ci va giù duro. La questione però non finisce alle sole parole o alle sole stoccate a suon di hashtag, ma va ben oltre. Infatti, è di pochi minuti fa, il comunicato della Segreteria di Presidenza (che riportiamo nella sua interezza), nel quale si fa menzione dell’accaduto e si rende pubblica la decisione da parte della Pessina di lasciare la F. Cariplo e, quella del Presidente Giovanni Fosti, di accettare tale scelta. Un gesto sicuramente da apprezzare da parte dell’ex primo cittadino e che ci auguriamo sia da monito affinché questi spiacevoli “misunderstanding” (se così si possono chiamare) non si ripetano più soprattutto quando a maneggiare la tastiera sono persone del mondo politico e istituzionale, le quali dovrebbero portare per primi l’esempio.

Comunicato di Fondazione Cariplo

“Milano, 5 agosto 2020

Nella giornata di ieri, il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, e la Vicepresidente, Paola Pessina, hanno avuto un colloquio sul post pubblicato nei giorni scorsi sul profilo Facebook personale della dott.ssa Pessina, nei riguardi dell’on. Giorgia Meloni. Hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione non rispecchino in alcun modo i valori che la Fondazione incarna e l’atteggiamento che ogni giorno pone nel proprio operato, risultando inappropriate soprattutto per chi riveste un ruolo istituzionale. La dottoressa Pessina aveva già posto le proprie scuse pubbliche all'on. Meloni, ma, per coerenza e rispetto della Fondazione, ha ritenuto di presentare le proprie dimissioni. Il presidente Fosti ha accolto la decisione con profondo rammarico per tutti gli attori coinvolti, riconoscendo a Paola Pessina, in questa circostanza, la coerenza di chi sa ammettere i propri errori, e la competenza, la passione e la disponibilità per tutto ciò che ha fatto fino ad oggi, con un importante apporto in numerose iniziative promosse dalla Fondazione.”

Segreteria di Presidenza