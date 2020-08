Open Arms: Salvini trova il suo avvocato... a difenderlo è Rudolph Giuliani

Una mano tesa a Matteo Salvini sul caso Open Arms arriva direttamente dagli Usa, e più precisamente dall'ex sindaco di New York e fidato consigliere di Trump, Rudolph Giuliani.

Il braccio destro del presidente americano ha intrapreso una strenua difesa del “Capitano” a suon di tweet. Tutto sarebbe partito da un cinguettio di una giovane ragazza italoamericana, Sofia Carbone (seguita da Salvini): “Salvini sta facendo i conti con un processo criminale su un disaccordo politico. Vi suona familiare? Trump è stato messo sotto impeachment e hanno cercato di rimuoverlo dal suo posto proprio su un disaccordo politico. I leader nazionalisti e populisti sono sotto attacco in tutto il mondo”.

Pochi minuti dopo il tweet cattura l’attenzione di Giuliani, che ribatte: “Strumentalizzare i processi con accuse criminali per scopi politici è una grave violazione dei diritti civili e dei diritti fondamentali dell’uomo”. Un endorsement a Salvini da un interlocutore di rango oltreoceano, che non è la prima volta che si occupa di vicende italiane. Il leader del Carroccio di recente infatti ha postato su Twitter un video del politico repubblicano che accusa la Cina per la morte di “tutti quegli italiani”.