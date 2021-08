Palamara si candida a Roma. "Da libero cittadino, con un mio simbolo"

Luca Palamara scende in politica. Su candiderà "da libero cittadino" alle elezioni politiche suppletive nel collegio Roma-Primavalle lasciato libero dalla deputata Cinquestelle Emanuela Del Re nominata rappresentante Ue per il Sahel. L’annuncio è stato dato nel pomeriggio di oggi dallo stesso magistrato che ha fatto esplodere lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana. "Mi candido con un mio simbolo" ha chiarito Palamara.

Suppletive, Palamara: No preclusioni destra o sinistra ma mi rivolgo a Roma - "Non c'è preclusione né per la destra né per la sinistra. Cerco di rivolgermi a tutti coloro i quali mi fermano per strada, com mia sorpresa, e mi dicono racconta perché i processi durano così tanto, perché sono stato carcerato ingiustamente. Voglio sposare le istanze del territorio, della mia città, della città in cui sono cresciuto. Mi sento di poterlo fare partendo dal basso questa volta". Lo dice l'ex presidente Anm Luca Palamara nel corso di una conferenza stampa.





Luca Palamara



Palamara, Roma deve riabilitarsi, ambisco educare a legalita' - Dopo "mafia capitale", "Roma deve riabilitarsi a partire dalle realta' considerate piu' periferiche. Una delle mie ambizioni e' l'educazione alla legalita' e al rispetto delle regole". Lo ha detto l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara a proposito della sua candidatura alle suppletive della Camera nel collegio di Primavalle. Le realta' piu' periferiche devono essere destinatarie degli "investimenti piu' importanti", ha aggiunto Palamara, per consentire alle giovani generazioni di crescere in una societa' sana.

Giustizia: Palamara, si' referendum, no su responsabilita' toghe - "Firmero' oggi i referendum dei radicali sulla giustizia ad eccezione di quello per la responsabilita' civile dei magistrati perche' la mia battaglia non sara' mai contro di loro". Lo ha detto Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, nel corso di una conferenza stampa indetta nella sede dei Radicali Italiani a Roma nella quale ha annunciato la sua candidatura alle elezioni nel collegio uninominale di Primavalle.

Caso procure: Palamara, mi difendero', non mi silenziano - "Il mio racconto non nasce da una vendetta. Non c'e' mai stata, c'e' solo il desiderio di raccontare. Mi difendero' nel processo, partecipero' a tutte le udienze rispettando i miei giudici. Non mi silenziano". Lo ha detto Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, nel corso di una conferenza stampa indetta nella sede dei Radicali Italiani a Roma.