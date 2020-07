Conte, allarme rosso: il sondaggio che fa tremare il governo

Il nuovissimo sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete4, evidenzia un drastico calo nella fiducia in Giuseppe Conte. L’indice di gradimento del premier è rilevato al 35% ed è particolarmente basso tra i lavoratori autonomi (24%) e i precari (24%): sopra la media soltanto i pensionati (39%), categoria che comunque avverte la preoccupazione per un possibile taglio alle pensioni che potrebbe essere previsto dal piano di rientro dall’elevato debito pubblico.