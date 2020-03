Coronavirus, è caccia al vaccino. In pole position Israele. Poi Usa e Cina

Per gli scienziati di tutto il mondo, scrive Liberoquotidiano.it, che da diverse settimane sono al lavoro per trovare un vaccino i tempi potrebbero essere brevi. Nella peggiore delle ipotesi un vaccino funzionante potrebbe essere disponibile dopo l' estate ovvero giusto il tempo di sperimentarlo sull' uomo e di produrlo su larga scala. Questo almeno è quello che sostengono i ricercatori cinesi ma anche quelli americani, che sarebbero già passati dai test sugli animali a quelli sull' uomo. Ancora più ottimisti gli israeliani che hanno perfino dato dei termini precisi di 90 giorni, ma nella corsa contro il tempo non mancano ovviamente i tedeschi, dai quali gli americani hanno perfino tentato di acquistare, non riuscendoci, un brevetto, i russi, e gli spagnoli.