Coronavirus, chi lo ha portato e quando: mortalità più alta che in Cina

Massimo Galli è il virologo dell'ospedale Sacco. Sentite cosa dice: "Parlavo con alcuni amici esperti che ipotizzano la comparsa del virus sul suolo nazionale da ricondurre a metà gennaio. Per me è addirittura precedente a quella data ed è possibile che sia stato portato in Italia da una sola persona". Inoltre Galli invita tutti a tenere alta l'attenzione perché "il virus è stato sottotraccia nella zona rossa per un periodo piuttosto lungo" e quindi "non è il momento di abbassare la guardia", bensì gli interventi per limitare la diffusione "vanno intensificati piuttosto che ridotti". Perché il coronavirus non è la peste, ma non è neanche un'influenza e, se si tolgono gli asintomatici, in proporzione l'Italia ha "una mortalità più alta della Cina".