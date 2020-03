Coronavirus, Diario di guerra: Burioni, Papa Franceaco, Matteo Salvini...

Roberto Burioni contro Papa Francesco: "Coronavirus, sono sicuro che Dio vuole che tutti preghino a casa". Ma chi è dei due che parla con Dio? Burioni o il Papa?





Va bene cantare l'inno nazionale ma se vi mettete sul balcone o alle finestre appiccicati uno all'altro non fate altro che peggiorare la situazione. Il metro (almeno) di distanza deve essere rispettato anche quando siete a casa...





"Ci prepariamo al peggior scenario dell'epidemia del nuovo coronavirus". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Eccone un altro; faceva tanto il fenomeno...

"A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica, di Scottex": e' quanto ha detto a Sky l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera, commentando le mascherine arrivate in regione dalla Protezione civile. Beh, se fosse veramente così qualcuno dovrebbe cominciare a pensare seriamente alle dimissioni (anche dalle parti di Palazzo Chigi).





"Grazie Donald Trump, continuiamo a combattere! #ComeOnItaly", cosi Matteo Salvini ringrazia Donald Trump, ritwittando il video delle frecce tricolori postata dal presidente Usa. Povero Matteo; sempre a incensare The Donald che però non l'ha mai voluto vedere manco di striscio. Che tocca fà pè campà...

Foto da Facebook



Di Maio: "Importeremo 2 milioni di mascherine dalla Cina e centinaia di ventilatori polmonari". Bravo Giggino. Da quando ha mollato la leadership dei 5Stelle è migliorato. L'aria della Farnesina gli fa bene. E soprattutto chiacchiera meno.





In Russia si gioca ancora a calcio e lo si fa a porte aperte con migliaia di tifosi negli stadi, con lo Zenit San Pietroburgo che ha battuto 7-1 l'Ural. Ma a fare notizia è il coro choc dei tifosi locali: "Moriremo tutti! La nostra passione è fare festa durante la peste". Scene incredibili con una pandemia in corso per il coronavirus. Putin, se ci sei batti un colpo.





"Penso che i cinesi non ci aiutino per filantropia ma perche' vedono uno spazio geopolitico da occupare. Non dovremmo essere molto contenti di una assenza dell'Ue e della carita' cinese, e' chiaro che non c'e' solidarieta' in Europa". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta su Facebook. Già, però almeno i cinesi un aiuto concreto lo stanno dando, l'unico finora ricevuto dall'Italia. E gli "amici" americani invece che fanno? Da mesi stanno a guardare il belpaese agonizzare....senza muovere un dito.

Coronavirus, Berlusconi in campo per Bertolaso consulente Fontana. Si, dalla villa in Francia. Complimenti a Silvione l'arci italiano.