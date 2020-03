Coronavirus, ecco perchè in Lombardia si muore di più

Perché così tanti morti da coronavirus nel Nord Italia e soprattutto in Lombardia? Guido Silvestri, scienziato italiano negli Usa dove insegna Patologia alla Emory University di Atlanta, dirige la Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center ed è membro dell'Emory Vaccine Center, prova a spiegarlo passando in rassegna le 5 ragioni plausibili (presenza di molte infezioni non diagnosticate, temperatura e umidità, età avanzata della popolazione, aspetti sociali, sovraccarico delle strutture sanitarie) e le 4 meno probabili o implausibili (erronea attribuzione di decessi a Covid-19, stato più avanzato della pandemia, inquinamento ambientale, mutazioni genetiche dei virus). Un'analisi che "contiene più domande che risposte", premette l'esperto, fondatore con il virologo Roberto Burioni del Patto trasversale per la scienza, ma utile a "ragionare insieme su un dato che è al contempo importante, sorprendente e allarmante", scrive in un lungo post su Facebook.