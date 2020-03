Coronavirus, Fontana fa sul serio: è in arrivo l'ordinanza della Lombardia?

Coronavirus, Fontana fa sul serio: in arrivo la mano pesante

"E' arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi": e' l'appello firmato dai 243 sindaci dei Comuni Bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana. "Al momento - spiegano - riteniamo

Dal vertice della Sanità’ lombarda una conferma ad Affaritaliani.it di Angelo Maria Perrino E' vero che il governatore della Lombardia Fontana stasera farà’ un’ordinanza restrittiva? Chiedo conferma via WhatsApp alle 17,11 a questa indiscrezione diffusasi in ambienti politici romani e ripresa da Affaritaliani.it. E dai dai massimi livelli della Sanità lombarda ricevo alle 17,13 questa risposta: ”Dovrebbe, ne sta discutendo con i sindaci dei comuni del capoluogo”. Lombardia zona rossa, dunque? Tutto chiuso? Non resta che aspettare.

che l'adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi aumentano inesorabili, non avere fine". Di sicuro, il governatore della Regione Lombardia Fontana sembra intenzionato a tirare dritto per la sua strada, nell'interesse della cittadinanza. A quanto si apprende, infatti, al Pirellone in queste ore si sta discutendo sul da farsi e c'è chi scommette che già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ordinanza per imporre nuove restrizioni. Ed anche Matteo Salvini in queste ore ha lanciato un accorato appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella per "chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese".